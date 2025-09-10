Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 20 kişiden 17’sinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre gözaltına alınan isimler arasında, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in eski gelini Zeynep Kerimoğlu, iş insanı Emin Hesapçıoğlu ve bazı belediye bürokratları bulunuyor.

Geçmiş soruşturmalar

Antalya’da uzun süredir devam eden rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, 5 Temmuz’da Başkan Muhittin Böcek tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı. Eski gelini Zeynep Kerimoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ise 20 Ağustos’ta tutuklanmıştı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan da aynı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınarak görevden el çektirilmiş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Arslan’ın Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi’nde görevli kardeşi C.T.A. da gözaltına alınmıştı.

Tutuklu bulunan Başkan Muhittin Böcek, sağlık sorunları nedeniyle dün hastaneye kaldırılmış, yapılan tetkiklerin ardından tekrar cezaevine götürülmüştü.

Soruşturmanın önümüzdeki günlerde yeni gözaltı ve tutuklamalarla genişleyebileceği ifade ediliyor.