Antalya Kaş’ta orman yangını

Antalya’nın popüler turistik ilçelerinden Kaş’ta, Çataloluk Mahallesi’nde bu sabah saatlerinde başlayan orman yangını, bölge halkını ve yetkilileri alarma geçirdi. Yangının nedenine dair herhangi bir bilgi bulunmamakta olup, alevlerin geniş bir alana yayılmasını engellemek için büyük bir mücadele yürütülüyor.

Yangının sebebi bilinmiyor

Çataloluk Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen yangın, hızla yayılan alevler nedeniyle ormanlık alanda büyük bir tehlike oluşturuyor. Yangının yayılmasını engellemek amacıyla etkin bir şekilde kontrol altına alınması için çeşitli önlemler alınıyor.

Yoğun müdahale ekipleri görevlendirildi

Yangının çıktığı bölgeye, duruma acil müdahale etmek için kapsamlı bir ekip sevk edildi. İhbar üzerine hemen 4 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter, 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve bir dozer bölgeye yönlendirildi. Ayrıca, çok sayıda orman işçisi de alevlerle mücadeleye destek vermek üzere bölgeye intikal etti.

Alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Yangına havadan ve karadan yapılan müdahalelerle alevlerin yayılmasını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediliyor.