Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 2024 yılında hayata geçirmeleri ile Menemen'de tarihi bir döneme imza attıklarını söyledi. Başkan Pehlivan, “Geride kalan yılda Menemen için projelerimiz bir hayata devam ediyor ve eser siyasetini ilçemizin her köşesine taşıdık. Yıllardır bir çivi çakılmamış noktalara hizmet götürüldü ve tarih yazıldı” dedi.

Pehlivan, 2024 yılının Menemen için önemli bir yıl olduğunu belirterek, 100. Yıl Köprülü Kavşağı, Türkiye'nin en büyük çocuk oyun köyü, gençlik merkezleri, eğitim yatırımları ve spor salonları gibi önemli projelerin hayata döndürüldüklerini vurguladı. Ayrıca 10 bin dijital eğitim seti dağıttıklarını ve sosyal yardımlarda hız kesmediklerini söyledi.

Yeni yılın da zayıflamasının devam edeceğinin çizen Pehlivan, tüm hemşehrilerine sağlıklı, mutlu ve esenlik dolu bir 2025 yılı diledi.