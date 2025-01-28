Kaza, Antalya’nın Kemer ilçesinde Kiriş Caddesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Futbol kampı için otelde konaklayan 15 çocuk, 2 eğitmen ve 9 veli, özel bir midibüsle otele dönerken iş makinesiyle çarpıştı. Çarpışma sonucu midibüste bulunanlar arasında yaralanan 23 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kemer Devlet Hastanesi'nde köprücük kemiği ve ön kol kırığı olan 2 çocuk, özel bir hastanede ise diz kapağı kırığı tespit edilen 1 çocuk tedavi altına alındı. Yaralılardan 22’si taburcu edilirken, 1 çocuğun tedavisi sürüyor.

Midibüs sürücüsü şikayetçi oldu

Kazanın ardından midibüs sürücüsü A.A.D. darbedildiğini belirterek şikayetçi oldu. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, yaralıları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.