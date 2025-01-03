Antalya’nın Alanya ilçesi, bugün saat 16:51'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, depremin merkez üssü Akdeniz - Antalya Körfezi olarak belirlendi.

Depremin detayları:

Büyüklük: 4.6 (Mw)

Merkez Üssü: Akdeniz - Antalya Körfezi, Alanya (Antalya)

Tarih: 3 Ocak 2025

Saat: 16:51:04 TSİ

Enlem: 36.53056 N

Boylam: 31.98722 E

Derinlik: 7 km

Vatandaşlar paniğe kapıldı

Sarsıntı, Alanya başta olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildi. Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, sokaklara çıkanlar oldu. İlk belirlemelere göre, can veya mal kaybı bulunmuyor.

Yetkililerden açıklama

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanabileceği uyarısında bulundu. Yetkililer, vatandaşların tedbirli olmalarını ve panik yapmamalarını tavsiye etti.