İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, sosyal medyada paylaşılan taksici ve korsan taşımacılık tartışmalarının algı operasyonu olduğunu söyledi. Özkan, provokasyonlara kanılmaması gerektiğini vurguladı ve çözümün yasal yollar olduğunu belirtti.

Sosyal Medyada Algı Operasyonu İddiası

Özkan, son günlerde sosyal medyada sıkça paylaşılan tartışma görüntülerinin, kamuoyunda yanlış bir algı yaratmayı hedeflediğini belirtti. Başkan, “Eski görüntüler yeniymiş gibi servis edilerek vatandaşın taksicilere karşı tahrik edilmesi amaçlanıyor. Ne yapılırsa yapılsın biz bu tahriklere kapılmayacağız,” dedi.

Hukuki Yollara Başvurma Çağrısı

Sosyal medyada provokatif bir ortam oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Özkan, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlattı. “Esnafımızdan ricamız, karşılaştıkları olumsuzluklarda şiddete başvurmak yerine devletin kolluk kuvvetleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi’nden destek istemeleridir. Şiddet ve kavga bizim yolumuz değildir,” dedi.

Esnafın Mağduriyetine Dikkat

Özkan, taksicilerin kayıtlı ve yasal yükümlülüklerini yerine getiren kişiler olduğunu vurguladı. Korsan taşımacılıkla ilgili iddiaların gerçekleri yansıtmadığını belirterek, “Burada asıl mağdur, ekmeğini kazanmaya çalışan taksicilerdir,” açıklamasında bulundu.

Vatandaşlardan Duyarlılık Beklentisi

Başkan Özkan, vatandaşlardan duyarlılık göstermelerini isteyerek, odalarının şikayet ve haber merkezi aracılığıyla olumsuzlukların paylaşılabileceğini söyledi. “Bizim işimiz kavga değil, ekmek mücadelesidir. Gücümüzü sağduyudan alıyoruz. Türk adaletine, hakimlerine ve devletimize güveniyoruz,” dedi.