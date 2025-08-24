Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından hayata geçirilen etkinlik, “Güneş Batarken Taşlar Konuşuyor” başlığıyla gerçekleşecek.

Bodrum’da Bir İlk

27 Ağustos Çarşamba günü saat 19.30’da Gümüşlük’teki Koyunbaba Antik Taş Ocağı’nda yapılacak etkinlik, kentin kültür sanat hayatında bir ilke imza atacak.

Programda Bodrum Belediyesi arkeologlarından Serap Topaloğlu, “Taşların Hafızası: Bodrum’un Arkeolojik Fısıltıları” söyleşisiyle katılımcıları bölgenin tarihi zenginliklerine götürecek. Ardından Yeşim Ağçay, “Ferahfezâ” adlı hikâyesiyle dinleyicilere edebiyatın büyülü dünyasını yaşatacak. Gecenin finalinde ise Gözde Angel ve Çiçek Arıyürek, “Alef” isimli dans performanslarıyla antik taşların arasında sanat dolu bir atmosfer oluşturacak.

Mandalinci’den Davet

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Binlerce yıllık kültürel mirasıyla öne çıkan kentimizde, bu tür etkinlikler hem geçmişimizi hatırlatıyor hem de sanatla buluşturuyor. Kent hafızasını canlı tutacak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm halkımızı bu özel buluşmaya davet ediyorum.”

Etkinlik halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.