Bornova Belediyesi’nin ücretsiz eğitim desteği sağladığı Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (BELGEM), 2025-2026 eğitim-öğretim yılına özel hızlandırılmış programla giriyor. Bu yıl yaklaşık 2 bin öğrenciye ulaşması hedeflenen merkezde tüm ders materyalleri ücretsiz dağıtılırken, rehberlik hizmetleri ve deneme sınavlarıyla öğrencilerin sınav başarısına katkı sağlanacak.

BELGEM’de YKS ve LGS’ye hazırlanan öğrenciler için oluşturulan hızlandırılmış program kapsamında 2 hafta boyunca hafta içi her gün 09.00-12.00 saatleri arasında toplam 40 saatlik yoğun ders işlenecek. 8 Eylül’de okulların açılmasıyla birlikte normal program başlayacak ve tüm sınıflarda düzenli derslere geçilecek.

Her seviyeden öğrenciye ücretsiz eğitim

BELGEM’de 4. ve 5. sınıf öğrencilerine İngilizce dersleri verilirken, 6. sınıftan 12. sınıfa ve mezun gruplara kadar tüm seviyelerde eğitim desteği sunuluyor. Bu yıl kayıt yaptıran 1.800 öğrenciye ek kontenjan açılarak toplamda 2.000 öğrencinin ücretsiz eğitim alması planlanıyor.

Yayın, deneme ve rehberlik desteği

Merkezde öğrencilere tüm yayınlar ücretsiz veriliyor. Düzenli olarak yapılan deneme sınavlarıyla başarı ölçümü sağlanırken, rehberlik öğretmenleri de özellikle sınav gruplarına birebir danışmanlık yapıyor. BELGEM’den yalnızca Bornova’da ikamet eden ya da Bornova’daki okullarda eğitim gören öğrenciler faydalanabiliyor.

Güçlü kadro ve yeni imkanlar

BELGEM’de bu yıl 46 öğretmen, 3 idareci, 2 güvenlik görevlisi, 2 temizlik personeli ve 2 kantin görevlisiyle birlikte 55 kişilik kadro görev yapıyor. Ayrıca bu yıl ilk kez açılan kantin de öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Başkan Eşki: “Fırsat eşitliği için çalışıyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, BELGEM’in yıllardır binlerce öğrencinin başarısında önemli rol oynadığını belirterek şunları söyledi:

“Bizim için en temel öncelik eğitimde fırsat eşitliği. BELGEM’de öğrencilerimize hiçbir ücret talep etmeden kaliteli bir eğitim ortamı sunuyoruz. Yayın desteğinden rehberliğe, deneme sınavlarından sosyal imkanlara kadar her detayı düşündük. Gençlerimizin hayallerine ulaşabilmesi için yanlarında olmaya devam edeceğiz.”