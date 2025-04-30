01 Mayıs 2025 Perşembe günü oynanacak Antwerp-Anderlecht maçı saat 14.30’da başlayacak. Mücadele Tuttur TV üzerinden canlı yayınlanacak.

Belçika Pro League’de 01 Mayıs 2025 Perşembe günü Antwerp ile Anderlecht karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın saati, yayıncı kanalı ve maçın şifreli olup olmadığını araştırıyor. Antwerp-Anderlecht karşılaşması saat 14.30’da başlayacak ve Tuttur TV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Antwerp-Anderlecht maçı nerede, saat kaçta?

Antwerp - Anderlecht maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Antwerp ile Anderlecht arasında oynanacak Belçika Pro League karşılaşması, Tuttur TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayın, şifreli olarak izlenebilecek.

Tuttur TV frekans ve platform bilgileri

Müsabaka, Tuttur TV üzerinden hem Türksat uydusu hem de dijital platformlar aracılığıyla canlı yayınlanacak. Yayına erişim için abonelik gerekmektedir.

Tuttur TV Türksat frekansı: Türksat 4A – 12345 H 30000

Online yayın: www.tuttur.com

Antwerp - Anderlecht maçı karşılaşma detayları

Antwerp - Anderlecht maçı ne zaman oynanacak?

Antwerp ile Anderlecht arasındaki mücadele, 01 Mayıs 2025 Perşembe günü oynanacak.

Antwerp - Anderlecht maçı saat kaçta başlayacak?

Karşılaşma, Türkiye saatiyle 14:30'da başlayacak.

Antwerp - Anderlecht maçı nerede oynanacak?

Belçika’nın Anvers kentinde bulunan Bosuil Stadyumu, bu önemli karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.