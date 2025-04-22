Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Gülfem Benli Anaokulu’nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde minik öğrencilerle bir araya geldi. Coşkulu kutlamalarda çocuklar şiirler okudu, marşlar söyledi. Yiğit, “Dünya sizinle güzel, iyi ki varsınız” dedi.

23 Nisan coşkusu anaokulunda yaşandı

Balçova Belediyesi bünyesindeki Gülfem Benli Anaokulu’nda gerçekleştirilen kutlamalara, anaokulu öğrencileri İstiklal Marşı ile başladı. Ardından şiirler okuyan ve şarkılar söyleyen minikler, bayramı büyük bir heyecanla kutladı.

Etkinliğe katılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, öğrencilerin sevincine ortak oldu. Yiğit, çocuklara hitaben yaptığı konuşmada “Dünya sizinle güzel, iyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

Hafta boyunca etkinlikler devam edecek

Anaokulu yetkilileri, bu haftayı tamamen 23 Nisan etkinliklerine ayırdıklarını belirtti. Öğrencilere, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen tek bayram olduğu anlatıldı.

Kutlamalar kapsamında kukla gösterileri, animasyon gösterimi, patlamış mısır eşliğinde sinema etkinliği ve karaoke gibi aktivitelerin de yapılacağı ifade edildi.

“Beyaz Baretli Kadınlar” projesi anaokulunda

Etkinlikler kapsamında Gülfem Benli Anaokulu’na İzmir İnşaat Mühendisleri Odası’nın desteklediği “Beyaz Baretli Kadınlar” projesi temsilcileri de konuk oldu.

İnşaat mühendisliği okuyan kadın öğrenciler, çocuklara mühendislik mesleğini tanıttı. Kadın mühendisler, mesleğin sadece erkeklere ait olmadığını vurgulayarak yol ve köprü gibi yapıların inşasında mühendislerin rolünü anlattılar.

Maketler üzerinden iş makineleri tanıtılırken, çocuklarla birlikte eğlenceli bir boyama etkinliği de gerçekleştirildi.

Anaokulu yetkilileri, çocukların küçük yaşta meslekleri tanımalarını sağlayan bu etkinliğe katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür etti.