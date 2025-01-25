Anadolu Üniversitesi, engelli öğrencilerin talepleri doğrultusunda AÖF final sınav sonuçlarını beklenenden daha erken açıklamaya karar verdi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 18-19 Ocak tarihlerinde yapılan güz dönemi final sınavı sonrasında engelli öğrencilerin talepleri üzerine hızla harekete geçti. Öğrenciler, EKPSS tercih başvurusu için AÖF final sonuçlarının erken açıklanmasını talep etti. Üniversite yönetimi, bu talebi olumlu değerlendirerek sınav sonuçlarını beklenenden daha önce açıklamaya karar verdi.

Rektör Adıgüzel'den açıklama: "27 Ocak'tan önce sonuçlar açıklanacak"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, engelli öğrencilerin talepleri üzerine yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Adıgüzel, “Sosyal medya üzerinden gelen mesajlar sonrasında öğrencilerimizin taleplerini dikkate alarak, AÖF sınav sonuçlarının erken açıklanabilmesi için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Engelli öğrencilerimizin 27 Ocak’ta son başvuru tarihi olan EKPSS tercihlerine yetişebilmeleri için sınav sonuçlarını 27’sinden önce açıklayacağız” dedi.

AÖF final sınav sonuçları için olağanüstü çaba

Rektör Adıgüzel, AÖF final sınavı sonuçlarının açıklanması için yapılan yoğun çalışmalara dikkat çekerek, 1 milyon öğrencinin sınav kağıdının değerlendirilmesinin büyük bir çaba gerektirdiğini belirtti. 120 farklı sınav noktasından gelen sınav kağıtlarının 30 saat süren bir çalışma ile okunduğu ve sonuçların birkaç gün içinde açıklanacağı ifade edildi. Adıgüzel, “Arkadaşlarımız gece gündüz çalışarak sınav kağıtlarını okudular ve kontrollerin ardından sonuçları Pazar günü açıklayacağız. Engelli öğrencilerimizin başvuru yapabilmesi için tüm ekibimiz büyük bir özveriyle çalışıyor” şeklinde konuştu.

2 milyon soru formu okundu

AÖF final sınavı sonrası, sınav kağıtlarının okunması süreci hakkında açıklamalarda bulunan Rektör Adıgüzel, sınavın 1 milyon öğrenci tarafından yapıldığını ve yaklaşık 2 milyon soru formunun okunduğunu belirtti. Bu süreç için başlangıçta 10-15 gün arası bir süre öngörüldüğünü ancak ekibin olağanüstü gayret göstererek bu süreyi önemli ölçüde kısalttığını vurguladı.

Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Engelli öğrencilerin başvuru sürecine yetişebilmesi için sınav sonuçlarının 27 Ocak'tan önce açıklanması gerektiği ifade edilerek, açıklamanın Pazar günü yapılacağı belirtildi.