Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir mağazada yaşanan olay, görenleri dehşete düşürdü. Gazi Osman Paşa Mahallesi’nde bulunan bir mağazada, kıyafet denemek için soyunma kabinine giren S.K. (27), kabinin üst kısmında çanta içerisine saklanmış bir kamera fark etti. Siyah bantla kamufle edilmiş kamera, büyük bir tepkiye yol açtı.

"Kameranın kayıt aldığını düşünüyorum"

Durumu hemen mağaza sahibi O.C.’ye bildiren S.K., kameranın kayıt aldığını düşündüğünü ifade etti. Mağaza sahibiyse kameranın kendisine ait olmadığını ve kim tarafından yerleştirildiğini bilmediğini öne sürdü. Bunun üzerine S.K., eşini arayarak destek istedi ve polise şikayette bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, mağazada bulunan gizli kamera ve işletmeye ait bilgisayara el koydu. Kamera üzerinde detaylı inceleme başlatıldı. Mağaza sahibi O.C. ise gözaltına alındıktan sonra ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Gizli kameranın kim tarafından yerleştirildiği ve kayıtların nerede saklandığına dair çalışmalar sürüyor.