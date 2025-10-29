Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 güz dönemi vize sınav tarihleri belli oldu. Öğrenciler sınav takvimini ve başvuru tarihlerini merak ediyor.

AÖF güz dönemi vize sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2025-2026 akademik yılı güz dönemi ara sınav tarihlerini açıkladı. Buna göre AÖF vize sınavları 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak.

Öğrenciler sınav takvimine göre derslerine hazırlanacak ve sınav tarihlerine göre planlama yapacak.

Kayıt yenileme ve başvuru süreci

Güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 22 Ekim 2025 saat 22.00’ye kadar e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile yapılabilecek.

Ödeme adımı ise aynı gün saat 22.30’a kadar tamamlanmalı. İşlem, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresindeki Ders Ekle/Sil sekmesinden gerçekleştiriliyor.