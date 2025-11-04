Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, pazar günü düzenlenen 2025 Olağan İdari ve Mali Genel Kurul’da gündeme gelen “usulsüzlük” iddialarına açıkça tepki gösterdi. Adalı, iddiaların “planlı, organize ve kulübün itibarına zarar vermeye yönelmiş” olduğunu savunurken görevi benden daha iyi yapacak birisi çıkarsa teslim edeceğini söyledi; teknik direktör Sergen Yalçın’ın ise görevine devam ettiğini duyurdu.

Adalı: “Bu iddialar Beşiktaş’ın onuruna hakaret”

Başkan Adalı, yapılan iddiaların esasen 11–31 Mayıs 2025 arasındaki 20 günlük döneme odaklandığını; o dönemde ne yönetim kararı ne sözleşme ne de harcama olduğuna dikkat çekti. Adalı, bu 20 günlük dönemin sanki başlı başına bir dönemmiş gibi gösterilmesinin kasıtlı bir algı çalışması olduğunu söyledi.

“Organize, planlı bir saldırı var”

Adalı, sosyal medyada eş zamanlı kampanyalar, koordineli paylaşımlar ve önceden hazırlanmış yönlendirmeler olduğunu belirterek “Bu bir plan, bir operasyon” dedi. Kulübün kaynaklarının kontrolünü hedefleyen bir odakla karşı karşıya olduklarını ve Beşiktaş’ı “çıkarî amaçlara alet etmek” isteyenlerin bulunduğunu iddia etti.

Mali veriler ve icraatlar

Adalı, son 10 ayda kulübün mali sorumlulukları doğrultusunda 1,4 milyar TL’lik tek seferde borç ödemesi gerçekleştirdiklerini ve toplamda 9,3 milyar TL tutarında ödeme yaptıklarını açıkladı. Adalı, kurumsal yapı reformu başlattıklarını, süreçlerin artık izlenebilir ve hesap verilebilir olduğunu vurguladı.

“Görevi teslim ederim” — ancak şartla

Başkan, “Ben bu görevi benden daha iyi yapacak bir insan çıktığı noktada görevimi teslim ederim” diyerek, görevden çekilmenin onurlu bir süreç olacağını belirtti. Ancak bunun; kamuoyunu karıştırma, iftira ve perde arkası manipülasyonlarla sağlanamayacağını söyledi.

Sergen Yalçın için net mesaj

Spor kamuoyunda teknik direktörle ilgili spekülasyonlar sürerken Adalı, futbol komitesi oluşturduklarını ve Sergen Yalçın’ın görevine devam ettiğini açıkladı. Adalı, oyun planını 90 dakikaya yayma hedefiyle teknik ekibe güven duyduğunu belirtti.

Reformlar ve tüzük değişiklikleri

Adalı, yılbaşına kadar Tüzük Tadil Kongresi planladıklarını; yönetim dönemlerinin 3 yıldan 2 yıla çekilmesi, yönetimlerin bütçe dışı ödemelerden şahsen sorumlu tutulması ve daha sıkı hesap verebilirlik kurallarının getirileceğini söyledi.