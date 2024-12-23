Apple, 2025 yılında duyurması beklenen iOS 19 güncellemesi ile kullanıcılarını sevindirmeye devam edecek. Şirket, önceki sürüm olan iOS 18’i destekleyen tüm cihazlara yeni güncellemeyi sunarak eski cihazlara verdiği desteği sürdürüyor.

iOS 19 destekli iPhone modelleri

MacRumors’un haberine göre, iOS 19 güncellemesi, iOS 18’i çalıştırabilen tüm cihazlarla uyumlu olacak. Güncellemenin özellikle iPhone X gibi eski modelleri kapsaması dikkat çekiyor. iOS 19’u destekleyecek iPhone modellerinin tam listesi şu şekilde:

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max

iPhone 15, iPhone 15 Artı, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Artı, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR

iPhone SE (2. nesil veya üzeri)

iPhone X, iOS 19 alacak en eski model olarak listede yer alıyor. Ancak bu cihazların bazı Apple Intelligence özelliklerinden mahrum kalacağı belirtiliyor.

iPadOS 19 desteği

iOS 19 güncellemesiyle birlikte, iPadOS 19 güncellemesi de yayınlanacak. Ancak bu sürümle birlikte iPad 7 modeline destek sona erecek. Bunun dışında, iOS 18’i çalıştırabilen tüm iPad modelleri, iPadOS 19 ile uyumlu şekilde çalışabilecek.

iOS 19 yayın takvimi

Apple’ın güncelleme yayınlama takvimine bakıldığında, iOS 19’un 2025 yılının Haziran ayında WWDC etkinliğinde tanıtılması ve aynı yılın Eylül ayında kullanıcılara sunulması bekleniyor.