Kahramanmaraş’ta bel fıtığı tedavisi için ameliyat masasına yatan 62 yaşındaki Mehmet Ergen, spinal anestezi yöntemiyle yapılan operasyonu sevdiği arabesk şarkılar eşliğinde geçirdi. Özel Sular Akademi Hastanesi’nde gerçekleştirilen ameliyatta, sağlık ekibi hastanın müzik tercihine uyum sağlayarak sürecin daha rahat geçmesini sağladı.

Arabesk şarkılar eşliğinde ameliyat yapıyor

Özel Sular Akademi Hastanesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Zeki Yılmaz tarafından gerçekleştirilen operasyonda, spinal anestezi yöntemi kullanıldı. Ameliyat sırasında uzun yol şoförlüğü yapan Mehmet Ergen’in isteği üzerine arabesk müzik çalındı.

Sağlık ekibi, müzik eşliğinde hem sohbet ederek hem de hastayı rahatlatacak bir ortam yaratarak operasyonu tamamladı. Ergen’in zaman zaman şarkılara eşlik ettiği anlar da kaydedildi.

"Hastalarımıza konfor sağlamaya çalışıyoruz"

Beyin cerrahı Op. Dr. Zeki Yılmaz, hastaların ameliyat esnasında daha rahat hissetmesi için müzik tercihlerine önem verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Genelde bel fıtığı ameliyatlarını spinal anestezi ile yapıyorum. Hastalarımıza ameliyathanede konfor sağlamaya özen gösteriyoruz. Müzik dinlemeyi severim ve hastalarımızın tercihlerine göre seçim yapıyoruz. Hastamız Mehmet Ergen arabesk müzik tercih etti ve biz de bu isteğe uyduk. Kendisine acil şifalar diliyoruz." Sırrı Süreyya Önder neden kalp krizi geçirdi? Aort yırtılması nedir?

"Ameliyat korkusunu şarkılarla yendim"

Ameliyatı başarılı geçen Mehmet Ergen ise yaşadığı deneyimi şu sözlerle anlattı:

"Ameliyattan çok korkuyordum. Pek çok yere gittim, çözüm bulamadım. Hocamızı bulduktan sonra dün ameliyat oldum, şarkılar eşliğinde. Bugün ayağa kalktım. Tır kullanırken de arabesk müzik dinlerdim, ameliyat masasında da öyle oldu. Hocamın ellerine sağlık."

"Hastaların rahatlamasını istiyoruz"

15 yıldır beyin cerrahlığı yapan ve 2 yıldır Özel Sular Akademi Hastanesi’nde görevde olan Op. Dr. Zeki Yılmaz, "Genelde bel fıtığı ameliyatları yaparken spinal anestezi ile yapıyorum ve belden uyuşturuyorum. Hastalarımıza ameliyathanemizde konforlu bir ortam sağlamaya özen gösteriyoruz. Çok severim ve müzik dinlerim. Burada da hastaların müzik tercihleri doğrultusunda onların da rahatlamasını istiyoruz. Hastamız uzun yol şoförü olduğu için daha çok arabesk müzik dinliyordu ve biz de bu şekilde uyguladık. Acil şifalar diliyoruz" dedi.

Korktuğu ameliyatı şarkı dinleyerek geçirdi

Operasyonu başarılı geçen Mehmet Ergen ise, "Ameliyattan korkuyordum. Tedavi için çok farklı kişilere gittim. Hocamızı buldum, dün ameliyat oldum şarkı dinleyerek ve söyleyerek. Bugün de ayağa kalktım. Tır kullanırken yolda arabesk dinliyorum. Ameliyat masasında da öyle oldu. Hocamızın ellerine sağlık" diye konuştu.