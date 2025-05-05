Aracı kurumların uzun vadeli model portföylerinde yer alan hisseler belli oldu. Türk Hava Yolları liderliği korurken, Turkcell ve Aselsan onu izledi.
Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık şirketlerin 2025 yılı birinci çeyrek finansal tabloları açıklanmaya devam ederken, yatırımcılar için önemli bir referans olan aracı kurum model portföyleri de güncellendi.
ForInvest Haber tarafından 30 farklı aracı kurumun yayımladığı uzun vadeli model portföy ve öneri listeleri analiz edilerek hazırlanan rapora göre, Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) en çok önerilen hisse olma unvanını bu dönemde de korudu. 30 aracı kurumdan 23'ü, Türk Hava Yolları'nı portföylerinde bulundurdu.
Model portföylerde en çok yer alan ilk 5 hisse
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Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) - 23 portföy
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Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) - 21 portföy
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Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) - 17 portföy
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Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) - 16 portföy
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Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) - 15 portföy
Diğer dikkat çeken hisseler ve portföy sayıları
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Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) - 14 portföy
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Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) - 13 portföy
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Akbank T.A.Ş. (AKBNK) - 11 portföy
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Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) - 10 portföy
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Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) - 9 portföy
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Emlak Konut GYO A.Ş. (EKGYO) - 9 portföy
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Koç Holding A.Ş. (KCHOL) - 8 portföy
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TAV Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) - 8 portföy
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Yapı Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) - 8 portföy
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Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA) - 7 portföy
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Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) - 7 portföy
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Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) - 7 portföy
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Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) - 6 portföy
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Türkiye İş Bankası C Grubu (ISCTR.C) - 6 portföy
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Kardemir Karabük Demir Çelik D Grubu (KRDMD) - 6 portföy
Hedef fiyat ortalamaları (TL)
|Hisse Kodu
|Ortalama Hedef Fiyat
|THYAO
|466,64 TL
|TCELL
|152,76 TL
|ASELS
|142,26 TL
|BIMAS
|760,21 TL
|MGROS
|831,76 TL
|GARAN
|163,38 TL
|FROTO
|1451,08 TL
|AKBNK
|87,42 TL
|MAVI
|65,23 TL
|SAHOL
|152,50 TL
|CIMSA
|62,52 TL
|EKGYO
|20,86 TL
|YKBNK
|41,75 TL
|KCHOL
|286,09 TL
|PGSUS
|345,54 TL
|KRDMD
|41,55 TL
|ISCTR.C
|19,45 TL
Değerlendirme
Model portföylerde istikrarlı şekilde yer alan hisseler, hem temel göstergeleri hem de potansiyel getirileri nedeniyle yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle THYAO, TCELL, ASELS gibi büyük ölçekli ve yüksek işlem hacmine sahip şirketlerin bu listelerde üst sıralarda olması, yatırımcıların güvenli liman arayışına işaret ediyor.