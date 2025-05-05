Aracı kurumların uzun vadeli model portföylerinde yer alan hisseler belli oldu. Türk Hava Yolları liderliği korurken, Turkcell ve Aselsan onu izledi.

Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık şirketlerin 2025 yılı birinci çeyrek finansal tabloları açıklanmaya devam ederken, yatırımcılar için önemli bir referans olan aracı kurum model portföyleri de güncellendi.

ForInvest Haber tarafından 30 farklı aracı kurumun yayımladığı uzun vadeli model portföy ve öneri listeleri analiz edilerek hazırlanan rapora göre, Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) en çok önerilen hisse olma unvanını bu dönemde de korudu. 30 aracı kurumdan 23'ü, Türk Hava Yolları'nı portföylerinde bulundurdu.

Model portföylerde en çok yer alan ilk 5 hisse

Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) - 23 portföy Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) - 21 portföy Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) - 17 portföy Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) - 16 portföy Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) - 15 portföy

Diğer dikkat çeken hisseler ve portföy sayıları

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) - 14 portföy

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) - 13 portföy

Akbank T.A.Ş. (AKBNK) - 11 portföy

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) - 10 portföy

Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) - 9 portföy

Emlak Konut GYO A.Ş. (EKGYO) - 9 portföy

Koç Holding A.Ş. (KCHOL) - 8 portföy

TAV Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) - 8 portföy

Yapı Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) - 8 portföy

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA) - 7 portföy

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) - 7 portföy

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) - 7 portföy

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) - 6 portföy Çin ile ticaret savaşının ilk kurbanı Audi oldu

Türkiye İş Bankası C Grubu (ISCTR.C) - 6 portföy

Kardemir Karabük Demir Çelik D Grubu (KRDMD) - 6 portföy

Hedef fiyat ortalamaları (TL)

Hisse Kodu Ortalama Hedef Fiyat THYAO 466,64 TL TCELL 152,76 TL ASELS 142,26 TL BIMAS 760,21 TL MGROS 831,76 TL GARAN 163,38 TL FROTO 1451,08 TL AKBNK 87,42 TL MAVI 65,23 TL SAHOL 152,50 TL CIMSA 62,52 TL EKGYO 20,86 TL YKBNK 41,75 TL KCHOL 286,09 TL PGSUS 345,54 TL KRDMD 41,55 TL ISCTR.C 19,45 TL

Değerlendirme

Model portföylerde istikrarlı şekilde yer alan hisseler, hem temel göstergeleri hem de potansiyel getirileri nedeniyle yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle THYAO, TCELL, ASELS gibi büyük ölçekli ve yüksek işlem hacmine sahip şirketlerin bu listelerde üst sıralarda olması, yatırımcıların güvenli liman arayışına işaret ediyor.