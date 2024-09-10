Çorum'un Alaca ilçesinde yaşanan ilginç olay, Denizhan Mahallesi Konak Sokak'ta gerçekleşti. 2 yaşındaki A.L.A., annesiyle birlikte çarşıdan dönerken araçta mahsur kaldı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olayın gelişimi

Denizhan Mahallesi Konak Sokak'ta meydana gelen olayda, 2 yaşındaki A.L.A., annesiyle birlikte 06 D 9498 plakalı araçla çarşıdan döndü. Aracın park edilmesinin ardından annesi, otomobilden inip kapıyı kapatınca, küçük çocuk içeride mahsur kaldı.

Yardım çağrısı ve müdahale

Çocuğunun araçta mahsur kaldığını gören anne, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracın kelebek camını kırarak içeriye erişim sağladı. Bu sırada, aracın üstünde bulunan anahtarı alarak polis ekiplerine teslim eden başka bir çocuk da yardım etti.

Bebek güvenli şekilde kurtarıldı

Anahtarın bulunmasının ardından, itfaiye ekipleri aracın kapılarını açarak bebek A.L.A.'yı kurtardı. Sağlık durumu iyi olan bebek, annesine teslim edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde, bebek herhangi bir zarar görmeden kurtarıldı.