İstanbul’un zarif tarihi yapılarından biri olan Zeki Paşa Yalısı, Rumelihisarı kıyısında, Boğaziçi’nin en dikkat çekici köşklerinden biri olarak biliniyor. 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı döneminin ünlü paşalarından Zeki Paşa tarafından inşa ettirilen bu yalı, hem mimarisi hem de tarihi geçmişiyle öne çıkıyor.

Tarihin ve mimari estetiğin buluşma noktası

Zeki Paşa Yalısı, Osmanlı döneminin ihtişamını Neo-Klasik detaylarla birleştiren bir mimari tarzına sahip. Dört katlı yapısı ve 21 odasıyla göz kamaştıran yalı, Boğaziçi'nin eşsiz manzarasına hakim bir konumda yer alıyor. Yalının detaylı işçiliği ve zarif yapısı, Osmanlı dönemi mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Restorasyon ve değer

Yüzyıllar boyunca farklı sahipler tarafından kullanılmış ve restore edilmiş olan bu tarihi yapı, günümüzde İstanbul’un simgesel yapılarından biri olarak öne çıkıyor. Yalının geçmişteki sahipleri, yapının korunmasına büyük önem vermiş ve restorasyon çalışmalarıyla tarihi dokusunu yaşatmışlardır.

Zeki Paşa Yalısı, sadece tarihi ve mimari değeriyle değil, aynı zamanda Türkiye’nin en pahalı evi olma özelliğiyle de dikkat çekiyor. Yalının güncel piyasa değerinin 125 milyon dolar civarında olduğu konuşuluyor. Bu yüksek fiyat, hem yapının benzersiz konumundan hem de tarihi öneminden kaynaklanıyor.