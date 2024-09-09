

Parayla mutluluk elde etmek mümkündür. Fakat bu, harcamaların kişiliğinize uygun olmasıyla mümkün olur. İçedönük bireyler, kitaplar, sanat veya kişisel projeler gibi yalnız aktivitelerle mutlu olabilirken; dışadönük bireyler sosyal etkinlikler, arkadaş toplantıları ve dışarıda vakit geçirme gibi toplumsal etkileşimlerle daha fazla mutluluk bulurlar. Kısacası, paranın getireceği mutluluk, kişisel ihtiyaç ve ilgi alanlarına uygun harcamalarla artırılabilir. İşte araştırmanın detayları;

Editör: Sezin Türkyılmaz