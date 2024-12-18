Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, transfer döneminin başlamasına kısa süre kala yeniden gündeme geldi. İspanyol basını, Borussia Dortmund’un genç yıldız için sezon sonuna kadar kiralık teklifinde bulunduğunu iddia etti.

Real Madrid ve Arda'dan net yanıt

İspanyol spor haber sitesi Bernabeu Digital'in haberine göre, Borussia Dortmund, bu sezon Bundesliga’daki istikrarsız performansını düzeltmek için kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor ve Arda Güler’i transfer listesine ekledi. Ancak Real Madrid yönetimi, Arda’nın sezon sonuna kadar takımda kalması gerektiği kararını alarak bu teklifi reddetti.

Dortmund ile ilişkiler iyi, ancak transfer zor

Haberde, Real Madrid ve Borussia Dortmund kulüplerinin uzun yıllara dayanan iyi ilişkilerinin olduğu ancak bu kiralama operasyonunun gerçekleşmesinin zor olduğu ifade edildi. Arda Güler’in de İspanyol ekibinde sezonu tamamlamak istediği ve transfer teklifine sıcak bakmadığı kaydedildi.

Sezonu Madrid’de tamamlayacak

Türk futbolunun yükselen yıldızı Arda Güler, sezon başında Real Madrid'e transfer olduktan sonra sakatlıklarla boğuşmasına rağmen, kısa sürede yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekti. Real Madrid yönetimi, Arda'nın gelişim sürecini kendi bünyelerinde tamamlamak istiyor.

Borussia Dortmund’un kadro güçlendirme arayışları sürerken, genç futbolcunun sezonu İspanya’da geçireceği kesinleşti.