İskenderunspor ve Hatayspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi, 19 Aralık 2024 Perşembe günü saat 13:00’te başlayacak. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını ve yayın saati bilgilerini merak ediyor.
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İskenderunspor vs Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Maç: İskenderunspor vs Hatayspor
- Tarih: 19 Aralık 2024, Perşembe
- Saat: 13:00
- Yayıncı Kanal: A Spor
Kaynak: HABER MERKEZİ