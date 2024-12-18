İskenderunspor ve Hatayspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi, 19 Aralık 2024 Perşembe günü saat 13:00’te başlayacak. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını ve yayın saati bilgilerini merak ediyor.

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İskenderunspor vs Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

  • Maç: İskenderunspor vs Hatayspor
  • Tarih: 19 Aralık 2024, Perşembe
  • Saat: 13:00
  • Yayıncı Kanal: A Spor
Kaynak: HABER MERKEZİ