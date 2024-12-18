Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde karın birikmesi ve yolların kapanmasıyla birlikte, eğitimde aksaklıklar yaşanması beklendi. Ardahan Valiliği, il merkezi ve ilçelerdeki okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Tatildeki öğrenciler için uygulama başladı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarın tüm okullarda eğitim öğretime ara verilecek. Öğrenciler ve veliler, tatil süresince güvenli bir şekilde evlerinde kalmaları konusunda uyarıldı.