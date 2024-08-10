Arjantin'in eski first lady'si Fabiola Yanez, eski Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez hakkında ciddi suçlamalarda bulundu. Yanez, Fernandez'in kendisini fiziksel ve duygusal olarak istismar ettiğini öne sürdü. Bu iddialar, Yanez'in vücudundaki morlukları gösteren fotoğraflar ve destekleyici mesajlarla gündeme geldi. Arjantin'de büyük yankı uyandıran bu gelişmeler, ülkedeki siyasi ve toplumsal tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Suçlamalar ve fotoğraflar

Fabiola Yanez, eski eşi Alberto Fernandez'in kendisine sürekli olarak tehditler savurduğunu, korkuttuğunu ve fiziksel şiddet uyguladığını belirtti. Yanez'in vücudundaki morlukları gösteren fotoğraflar, suçlamalarının somut kanıtları olarak değerlendiriliyor. Bu fotoğraflar, iddiaların ciddiyetini gözler önüne serdi.

Mahkeme soruşturması

Buenos Aires federal mahkemesi, Yanez'in Fernandez hakkında "psikolojik terör", telefon tacizi ve fiziksel istismar suçlamalarıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı. Mahkeme, Fernandez’e Yanez’den uzak durma emri verdi ve yurt dışına çıkışını yasakladı. Ayrıca, Yanez'in güvenliğini sağlamak amacıyla polis koruması tahsis edilmesine karar verdi.

Destekleyici mesajlar

Basına sızan mesajlarda, Yanez'in Fernandez’e "Üç gündür bana vuruyorsun!" şeklinde yazdığı görülüyor. Bu mesajlar, istismarın sürekliliği ve ciddiyeti konusunda önemli bir delil olarak değerlendiriliyor. Fernandez ise suçlamaları reddetti ve mahkemede gerçeği kanıtlayacağını ifade etti.

Siyasi ve toplumsal yansımalar

Bu iddialar, Fernandez'in başkanlık döneminde yaşanan derin ekonomik krizle birleşince, eski başkanın itibarını daha da sarsmış durumda. Ekonomik sorunlar nedeniyle halkın güvenini kaybeden Fernandez, şimdi kişisel bir skandalla karşı karşıya. Olay, Arjantin'de geniş bir yankı uyandırarak ülkenin siyasi gündemini sarstı. Toplumda, üst düzey siyasetçilerin özel hayatları ve davranışları üzerine tartışmalar başladı, kadına yönelik şiddet ve siyasi figürlerin hesap verebilirliği konularında yeni bir tartışma ortamı oluştu.