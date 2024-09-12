11-13 Eylül 2024 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen Logistech Fuarı’na katılan Arkas, denizcilik, lojistik ve liman işletmeleri alanlarındaki yeniliklerini tanıttı. Fuar, lojistik sektörünün tüm tedarik ve ihtiyaç zincirini bir arada sunarak ziyaretçilere kapsamlı bir deneyim sundu.

Yatırımlar ve yenilikler

Fuar boyunca Arkas, grup şirketleri olan Arkas Line, Arkas Lojistik, Shipeedy Lojistik, Arkas Rail, Marport Autoport, Limar ve Railport ile geniş bir hizmet yelpazesi sundu. Şirket, özellikle denizcilik ve lojistik alanındaki yeni yatırımlarını ve hizmet yeniliklerini paylaştı.

360 milyon dolar yatırımla 6 yeni eko-dizayn gemi

Arkas, Türkiye’nin en büyük konteyner gemi filosunu 360 milyon dolar maliyetle 6 yeni eko-dizayn gemi ile güçlendirecek. CSSC Huangpu Wenchong Tersanesi’nden alınacak her biri 4.300 TEU kapasitesine sahip bu gemiler, Arkas filosunun en yüksek kapasiteye sahip gemileri olacak. Bu yatırımla birlikte Arkas, filo sayısını 55’e, kapasitesini ise 112.230 TEU’ya çıkaracak. Yeni gemiler, sürdürülebilirlik stratejisini destekleyen yakıt performans ölçüm sistemleri ile donatılacak.

Arkas Line’ın küresel yayılımı

Arkas Line, dünya genelindeki 84 limanı ile dört kıtada dış ticarette köprüler kuruyor. Akdeniz, Karadeniz, Batı ve Kuzey Afrika’nın ardından Amerika’nın Doğu Kıyıları’na açılan Arkas Line, Kızıldeniz’de de haftalık servisler sunmaya başladı. CEO Can Atalay, “Konteyner taşımacılığındaki 30 yıllık tecrübemizle ülke ticaretine katkı sağlamak amacıyla filomuzu büyütüyoruz ve yeni pazarlar ekliyoruz” dedi.

Sürdürülebilirlik yatırımları

Arkas Line, Clean Cargo Çalışma Grubu’nun tek Türk üyesi olarak karbon emisyonlarını yüzde 25 oranında azaltmayı başardı. 2011’den bu yana yürütülen bu çalışmalarda emisyon seviyesi 111,89’dan 83,49’a düşürüldü. Ayrıca, Arkas, karbon ayak izini 18 ülkede ölçmeye başladı ve filoyu gençleştirme hedefi doğrultusunda eko-dizayn gemilere yatırım yapıyor.

Arkas Lojistik’ten küresel iş birlikleri

Arkas Lojistik, ABD, Hindistan, Çin ve Azerbaycan’daki ofisleriyle global pazardaki varlığını güçlendiriyor. ABD’de Arkas Lojistik USA kurulurken, Hindistan’ın Fretlog şirketinin yüzde 80 hissesi satın alındı. Ayrıca, Avrupa’nın en büyük intermodal lojistik terminali işletmecisi duisport ile “Arkas Logistics Polska” isimli ortaklık kuruldu. Bu ortaklık, Polonya, Türkiye ve Batı Avrupa arasında lojistik hizmetler sunacak.

Marport ve Railport yenilikleri

Marport, 60 milyon dolarlık yatırımla limana dört yeni SSG vinç ekleyerek toplam vinç sayısını 19’a çıkardı. Bu yenilik, operasyonel hız ve verimliliği artırdı. Railport, duisport ile iş birliği yaparak yeni bir intermodal lojistik terminali kuruyor. Türkiye’nin ilk otomotiv terminali olan Autoport ise yeni projelerle sektöre katkı sağlayacak.

Limar Liman ve Gemi İşletmeleri

Arkas Grubu’nun Limar Liman ve Gemi İşletmeleri, 1996’dan beri Türkiye’nin 12 limanında hızlı, güvenli ve ekonomik hizmetler sunuyor. Şirket, özel yazılım çözümleri ile iş ortaklarına en uygun hizmetleri sağlıyor.