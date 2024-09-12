Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB), 1-7 Eylül 2024 tarihleri arasında Avustralya'nın Melbourne şehrine yönelik sektörel ticaret heyeti düzenleyerek Türk zeytin ve zeytinyağını tanıttı. 11 Türk firması, Avustralya'da pazar payını artırmayı hedefleyerek, zeytin ve zeytinyağının bilinirliğini artırmaya yönelik temaslarda bulundu.

Avustralya pazarında Türk zeytini

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Uygun, Türk zeytin ve zeytinyağı ihracatçıları olarak Avustralya pazarında %20 pazar payı hedeflediklerini belirtti. Yunanistan ve İspanya’dan yıllık 200 milyon dolarlık zeytin ve zeytinyağı ithal eden Avustralya pazarının büyüklüğüne dikkat çeken Uygun, Melbourne'da düzenlenen Fine Food Australia Fuarı'nda Türk ürünlerinin tadım etkinlikleri düzenleyerek önemli iş bağlantılarına imza attıklarını ifade etti.

38 saatlik yolculuk, 114 iş görüşmesi

Avustralya’ya gidiş dönüş 38 saatlik uçak yolculuğu yapan Türk heyeti, Avustralyalı ithalatçılarla 114 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmelerin sonucunda, 2024/25 sezonunda önemli iş birliklerinin meyvelerini almayı beklediklerini belirten Uygun, Avustralyalı tüketicilerin sağlıklı gıdalara olan ilgisini vurguladı ve bu pazarın Türk ihracatçıları için yüksek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Türkiye’nin dünya liderliği ve ihracat hedefleri

Türkiye’nin 2022-23 sezonunda 420 bin ton zeytinyağı üretimi ile dünya ikincisi, 735 bin ton sofralık zeytin rekoltesi ile dünya birincisi olduğunu hatırlatan Uygun, 2024-25 sezonunda da benzer bir rekolte beklentisi olduğunu belirtti. İhracat kısıtlamalarının olmadığı bir yıl olması durumunda, 150 bin ton zeytinyağı ve 100 bin ton üzerinde sofralık zeytin ihraç ederek 1 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini kaydetti.

EZZİB heyeti, Avustralya temasları kapsamında Melbourne Başkonsolosu Doğan F. Işık’ı ziyaret etti. Ayrıca, Türk gıda ürünlerinin tanıtımını yapan firmalar ve süpermarket zincirlerine inceleme ziyaretlerinde bulunarak yerel perakende ortamını gözlemleme fırsatı yakaladılar.

İhracat stratejisi: Yeni hedef pazarlar

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Kılıç ve Melbourne Ticaret Ataşesi Hazal Oğuz Sarıkaya’nın da katıldığı heyet, Avustralya ekonomisi hakkında detaylı bilgiler alarak gelecekteki ihracat stratejilerini geliştirmek üzere verimli temaslar gerçekleştirdi. Avustralya pazarındaki bu girişimin, Türk zeytin ve zeytinyağının küresel ölçekte daha fazla tanınmasına katkı sağlayacağı belirtiliyor.