Türkiye'nin en önemli eğitim ve aydınlanma modelinden biri olarak kabul edilen Köy Enstitüleri, kuruluşunun 85. yılında Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliğinde, 13 Nisan'a kadar sürecek olan “Fikir ve Kültür Günleri” etkinliğiyle kutlanıyor. Etkinlik, Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde başladı ve Dursun Akçam anısına ithaf edildi.

Pelin Batu ve Haluk Çetin’den unutulmaz bir performans

Etkinliğin ilk gününde, Pelin Batu ve Haluk Çetin’in "Şiir, Müzik, Öykü Dinletisi" performansı büyük ilgi gördü. Batu’nun okuduğu şiirler ve Çetin’in seslendirdiği unutulmaz şarkılar, izleyicilerden büyük alkış aldı. Katılımcılar, şarkılara coşkuyla eşlik ederek keyifli bir akşam geçirdi.

Başkan Ergin: “Köy Enstitüleri, eğitimde yeni bir ufuk açtı”

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, "Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri, Türkiye’de Köy Enstitüleri üzerine yapılan sürekli ve nitelikli içerikli etkinliklerin başında gelmektedir. Bu yıl da etkinliğimizi değerli öğretmen, gazeteci ve yazar Dursun Akçam adına gerçekleştiriyoruz" dedi. Ayrıca, bu yıl beşinci kez düzenlenen etkinliklerin Ayvalık’a büyük katkı sağladığını belirtti.

Ergin, Ayvalık’ın kültürel ve sanatsal değerlerinin her geçen yıl daha fazla takdir edildiğini vurguladı. Belediye olarak, eğitim, kültür, sanat, bilim ve edebiyat alanlarında Ayvalık’ı Türkiye’nin parmakla gösterilen kentlerinden biri yapmayı hedeflediklerini ifade etti. Etkinliklerin, katılımcılara yeni bilgiler ışığında önemli bir kültürel deneyim sunduğunu belirten Ergin, önümüzdeki yıllarda da bu etkinliklere devam edeceklerini söyledi.

Basın ve hukuk özgürlüğüne vurgu

Başkan Ergin, gazetecilik ve yazarların özgürce çalışmalarını sürdürmesinin önemine dikkat çekerek, “Demokratik ülkelerde gazeteci ve yazarlar, eşit ve çağdaş koşullarda görevlerini yapmalıdır. Gelişmiş ülkelerde basın özgürlüğü, bir ülkenin ne kadar özgür olduğunu gösteren en önemli ölçüttür” ifadelerini kullandı.

Etkinliklerde söz alacak isimler: Zeynep Oral ve Süleyman Cihangiroğlu

Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri, 13 Nisan’a kadar devam edecek. Etkinliğin son gününde, gazeteci-yazar Zeynep Oral ve Nesin Vakfı Yönetmeni Süleyman Cihangiroğlu, “Köy Enstitüleri’nin Kapatılmasının Kültür Dünyamıza Etkileri” konulu panelde katılımcılarla buluşacak.

Atatürk'ün şehre gelişi anılacak

13 Nisan, Ayvalıklılar için özel bir anlam taşıyor. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ayvalık’a gelişinin 91. yıl dönümü kutlanacak. Etkinlikler kapsamında, Atatürk’ün geldiği yoldan Cumhuriyet Meydanı’na kadar bir yürüyüş yapılacak ve meydanda, günün anlamına dair konuşmalar gerçekleştirilecek.