İzmir Kahramanlar’daki 4 yıldızlı Armis Hotel, Dt. Ozan Güner tarafından satın alınmasının ardından yeniliklerle dolu bir döneme girdi. Otelin yeni Genel Müdürü olarak İzmir’in 36 yıllık kıdemli turizmcisi Sevgi Şahin’in göreve gelmesiyle başlayan değişim rüzgarları, yeni yıl kutlamalarıyla birleşerek anlamlı bir etkinliğe dönüştü.

Hotel restoranında düzenlenen etkinlikte, Genç Şef Berkay Kayabaş’ın hazırladığı üç özel pasta kesildi. Kutlama sırasında; Armis Hotel’in satın alınması, Sevgi Şahin’in Genel Müdürlük görevine gelmesi ve yeni yılın gelişi sembolik olarak pastalarla taçlandırıldı. Toplantısı nedeniyle etkinlikte yer alamayan Dt. Ozan Güner’in mesajı okunurken, çalışanlar DJ performansı eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Etkinlik sırasında gerçekleştirilen çekilişle çalışanlara çeşitli armağanlar dağıtan Genel Müdür Şahin, otelin geleceğiyle ilgili vizyonunu paylaştı. Şahin, “36 yılı aşkın tecrübemle kalite ve misafir odaklı yaklaşımı birleştirerek, Armis Hotel’de unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Burası yalnızca bir konaklama mekanı değil; İzmir’in ruhunu, estetiğini ve konforunu yansıtan eşsiz bir yaşam alanı olacak. Hem yerli hem de yabancı misafirlerimize İzmir’in kültürel zenginliğini tanıtmayı da görev edindik,” ifadelerini kullandı.

Yeni yıl kutlaması, çalışanların coşkulu katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu ve Armis Hotel’in gelecekteki başarılarına dair umut dolu bir başlangıç yaptı.