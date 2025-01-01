Sivas, 30 Aralık'tan itibaren art arda gerçekleşen 4 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. İlk olarak 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, takiben 4.7 büyüklüğünde bir başka sarsıntı yaşandı. Bu depremler, özellikle Sivas ve Kayseri illerinde büyük bir endişe yarattı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Koçbulut, bu sarsıntıların normal ve küçük depremler olduğunu belirtti.

"Normal karakterli depremler"

Prof. Dr. Koçbulut, depremlerin yaşandığı bölgenin jeolojik özelliklerine dikkat çekerek, "Bu depremler, Sivas'ın güneydoğusunda, Ulaş ilçesinin güneydoğusunda ve Deliler fayının Tecer segmentinin kuzeydoğusunda gerçekleşti. İki ay önceki deprem de hemen aynı bölgedeydi. Bu, bölgesel bir hareketin yansımasıdır. Depremlerin odak çözümüne baktığımızda, büyük bir düşey hareket görüyoruz. Bu tür depremler normal karakterli depremler olarak değerlendirilir" dedi.

"Büyük bir deprem beklenmiyor"

Sivas ve çevresinde olası büyük bir depremin beklenmediğini vurgulayan Koçbulut, 6 Şubat'ta yaşanan büyük depremler sonrası bölgede devam eden artçı sarsıntılara dikkat çekti. "Orta Anadolu fay zonu ve Doğu Anadolu fayı arasındaki ana blok, 6 Şubat'taki büyük depremlerden sonra hareketlendi. Bu hareketlilik, küçük artçı depremlerle devam ediyor. Sivas ve Kayseri halkı için büyük bir deprem riski bulunmamaktadır. Yapılan araştırmalar da bunu doğruluyor" şeklinde konuştu.

"Korkmamalıyız"

Prof. Dr. Koçbulut, Sivas halkına da çağrıda bulunarak, "Bu bölgedeki depremler 5 veya 5,5 büyüklüğünü geçmeyecek. 30 Aralık'ta yaşanan depremi çoğumuz hissetmedik çünkü merkez üssü kent merkezinden uzak bir noktada gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 6 ve üzeri olduğunda yıkıma yol açabilir, ancak bu tür küçük depremler halk için bir tehdit oluşturmaz. Sivas halkı korkmamalı, endişe etmelerine gerek yok" ifadelerini kullandı.