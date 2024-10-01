Haber Ekspres Gazetesi'nden Turgay Kılıç'ın haberine göre, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Sosyal medyada paylaşılan ve 'Çiğli'nin arsaları birilerine peşkeş çekiliyor' söylemlerine ilişkin ve belediye işçilerinin maaşlarını alamadığına değindi. Çiğli Belediyesi Eylül ayı ilk birleşiminde açıklama yapan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Menemen Belediyesi'nde çalışan bir personel, geçen günlerde çarşıda yanımıza gelerek 'Keşke ben de Çiğli Belediyesi'nde çalışsaydım' diyerek bir serzenişte bulundu. bu süreçte ise sendikanın aldığı bir karar vardı. Alınan karar doğrultusunda sonuçların nereye varılacağı da görülünce Cuma günü maaşları ödedik. Sadece maaşları değil, sigorta, prim gibi tüm haklarını ödedik. Bundan sonraki süreçleri de yaşamamak için de elimizden geleni yapacağız, maaşları ödeyeceğiz" dedi.

Borçlara karşılık takas yöntemi

Başkan Yıldız, devam eden konuşmasında Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ödemelerine de değindi. Geçen meclis toplantısında gündeme gelen maddeye ilişkin konuşan Yıldız, "SGK'de acilen ödenmesi gereken borçların ödenmesiydi. Bu konuda diğer partilerin grup başkanvekillerinin de gündeme getirmesindeki çabalarından dolayı teşekkür ederim. Ama bazı sosyal medya mecralarında dile getirilen 'Arsaların talan edildiği, satıldığı, Çiğli'nin malının birilerine peşkeş çekildiği' iddiaları, uygunsuz görüntülerle paylaşıldı. Bu beni de son derece rahatsız ediyor. Her zaman demokrasi önümseyen bir belediye başkanı ve yönetimi olarak söylerim ki, her zaman siyasi parti fark etmeksizin bilgi verilecektir. Nitekim bu konuyu konuştuğumuzda SGK borçlarına karşılık ana borcumuz olan 687 milyon lira rakamı ödeyebilmek için lisanslı bir firmada çalışan bürokrat arkadaşlarımızın desteği ve hızlı çabası için de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca tahsil edilmeyen borçlara karşılık, takas teklifine gittik. Çiğli'nin malını birilerine peşkeş çekilmedi. İleride de vergi dairesi borçlarında da aynı yönteme başvuracağız. Arsalarımız SGK borçlarına karşılık takas teklifine gidildi. Lütfen sosyal medyada bunların dışındaki söylemlerine itibar etmeyin" şeklinde konuştu.