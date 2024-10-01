Haber Ekspres Gazetesi'nden Burcu Yanar'ın haberine göre, Konak Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya 15 CHP’li meclis üyesi katılmayarak Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’yu protesto etti. Meclis sıraları boş kaldı.

Sürekli geriye dönük kararlar mı vereceğiz?

Toplantıda söz alan AK Parti meclis üyesi İlhan Önen, komisyonlardan gelen raporlar kısmında oylanan GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş ile Konak Belediyesi arasında yürütülen Yeraltı Elektrik Şebekesi Kazı Potokolünün yenilenmesi hakkında görüşlerini dile getirdi.

İlhan Önen, “Aradan 6 ay süre geçti ek bir protokol yok. Sayın başkan daha önce de yapı belgeleriyle ilgili hususa değinmiştik o zaman da oy birliği vermemiştik. Ben burada bir problem görüyorum. Belediyemizin mutlaka ilerleyen aylarda bitecek olan protokolleri de vardır bunları da ivedi bir şekilde gözden geçirmek lazım. Bir sürekli geriye dönük kararlar mı alacağız? Yenilenmesi gerekenler varsa hızlı bir şekilde yenileyelim. Biz bu kazı protokolüne oy çokluğu vermiş durumdayız. İmzalanan protokolün tarihi 8 Mayıs. Onda da bir gecikme var. Protokolün bitiş tarihi bellidir. Sözleşme bitmeden uzatılması gerekiyorsa uzatılır. Neden protokol yapılıyor? Hiçbir şekilde hizmetler aksamasın. Biz 6 ay sonra mı geriye dönük kararlar alıp imzalayacağız” dedi.

Toplantıda protesto hakkında hiç konuşulmadı. bu ay 4 ekim ve 10 ekim olmak üzere 3 oturum olarak toplantı yapılacağı belirtildi.