Premier Lig'de Leicester City karşısında son dakikada attığı 2 gol ile 3 puanı kapan Arsenal, Şampiyonlar Ligi arenasında sahne alacak. Londra ekibi kendi sahasında Fransa Ligue 1 lideri PSG'yi konuk edecek. İlk hafta maçında Atalanta deplasmanına konuk olan Arsenal 0-0 berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırmıştı.

Deplasman ekibi PSG ise UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında sahasında Girona'yı 1-0 mağlup edip 3 puanla tanıştı. Fransa ekibi Ligue 1'de ise 16 puanla zirvede bulunuyor. Deplasman ekibinin bu zorlu sınav öncesi eksiği bulunmuyor. Arsenal'de ise Kieran Tierney ve Mikel Merino forma giyemeyecek.

Arsenal-PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Arsenal, Emirates Stadyumu'nda PSG'yi ağırlıyor. 1 Ekim Salı günü oynanacak maç saat 22.00'da başlayacak. Mücadele Tabii spor'da naklen yayınlanacak.