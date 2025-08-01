Germencik Ziraat Odası Başkanı Necip Arslan, son günlerde artan orman yangınlarına dikkat çekerek, yangınlarla mücadelede önleyici tedbirlerin önemini vurguladı ve tarımda su sorununa çözüm olarak Dalama Sulama Projesi’ni işaret etti.



Germencik Ziraat Odası Başkanı Necip Arslan, yaz aylarında artış gösteren orman yangınlarına karşı ciddi uyarılarda bulundu. Mücadelenin yalnızca yangın anında değil, öncesinde alınacak tedbirlerle başlaması gerektiğini vurgulayan Arslan, “Yangın riskini sıfırlamak için topyekûn bir yaklaşım şart” dedi.

Özellikle yerel yönetimlerin, ormana çıkan yollar ile tarım arazilerindeki kurumuş otları temizlemesi gerektiğini belirten Arslan, “Yangınların büyük bölümü ağaçlardan değil, bu kuru otlardan başlıyor” ifadelerini kullandı. Merkezi kurumların da kendi sorumluluk alanlarında –örneğin karayolları ve demiryolu hatlarında– benzer temizlik ve ıslah çalışmaları yapmasının zorunluluğuna dikkat çekti.

Tüm İtfaiye Birimleri Tek Merkezden Yönetilmeli

Arslan, yangınla mücadelede koordinasyon eksikliği olduğuna dikkat çekerek, “Yerel yönetimlerin itfaiyeleri ile Orman Genel Müdürlüğü ekipleri arasında bağlantı zayıf. Bu da yangın anında ciddi aksamalara neden oluyor” dedi. “Tıpkı Emniyet Genel Müdürlüğü gibi, İtfaiye Genel Müdürlüğü kurulmalı, tüm itfaiye birimleri tek merkezden yönetilmeli” önerisinde bulundu.

Aydın’da İklim Değişikliği İncir ve Zeytini Vuruyor!

Orman varlığındaki azalmanın tarıma ciddi zararlar verdiğini belirten Arslan, yaban hayvanlarının ormandan çıkıp tarım arazilerine indiğini, bunun da ürünlere zarar verdiğini söyledi. Ayrıca, iklim değişikliği ve kuraklığın özellikle incir ve zeytin gibi ürünlerde hastalık artışına yol açtığını ifade etti.

Arslan, bu yıl yaşanan aşırı sıcakların Aydın’ın simgesi olan incire ciddi zarar verdiğini belirterek, ağaçlarda kurumalara yol açtığını ve bunun gelecek sezonun rekoltesini tehdit ettiğini söyledi. Üreticilerin, maliyetlerini karşılayabilmek için incirde çıkış fiyatının en az 200 ila 280 TL arasında olmasını beklediğini vurguladı.

Aydın’ın 9 İlçesinde Su Sıkıntısı Azalacak

Arslan, sürdürülebilir tarım için su sorununun çözülmesinin hayati olduğunu belirterek, Dalama Sulama Projesinin önemini hatırlattı. Proje kapsamında Dalama Çayı’nın bir kısmının, 30 kilometrelik tünelle Kemer Barajı’na aktarılacağını söyledi.

Bu sayede, Söke, Bozdoğan, Yenipazar, Köşk, Koçarlı, Efeler, İncirliova, Germencik ve Didim gibi geniş bir tarım havzasında yaşanan su sıkıntısının hafiflemesi bekleniyor. Arslan, özellikle pamuk gibi suya ihtiyaç duyan ürünler açısından bu projenin hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.