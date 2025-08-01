Bozdoğan’da Kenevir Yetiştiren Şüpheliye Baskın Düzenlendi

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen bir şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı’nın düzenlediği eş zamanlı baskınla yakalandı. Bozdoğan ilçesi Akseki Mahallesi'nde ormanlık alanda kenevir yetiştiren U.S. isimli şahıs, jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu tespit edildi.

Eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi

Jandarma ekipleri, şüphelinin Nazilli ilçesinde bulunan ikameti ile Akseki Mahallesi’ndeki ormanlık alan ve akrabasına ait evde eş zamanlı aramalar gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, 14 kök kenevir bitkisi, 28 gram kubar esrar ve bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı

Operasyon sonucunda yakalanan U.S., gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı. Jandarma, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen soruşturmayı derinleştirerek süreci takip etmeye devam ediyor.