Mersin'de çalıştığı inşaatın altıncı katından asansör boşluğuna düşen Muhyettin Aka (50), hayatını kaybetti.
Erdemli ilçesinde inşaatta çelik kapılara takılan Muhyettin Aka, altıncı katta dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Muhyettin Aka'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ve savcının olay yerinde incelemesi sonrası Aka'nın cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Kaynak: DHA