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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Polis ve savcının olay yerinde incelemesi sonrası Aka'nın cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Muhyettin Aka'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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Mersin 'de çalıştığı inşaatın altıncı katından asansör boşluğuna düşen Muhyettin Aka (50), hayatını kaybetti.

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