Mersin’in Tarsus ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan talihsiz olayda, asansör halatının kopması sonucu 27 yaşındaki Pelin Kıyga hayatını kaybetti. Olay, Altaylılar Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Belediye personeli Pelin Kıyga, işe gitmek için 7. kattaki asansöre bindi. Halatın kopması sonucu asansör zemine çakıldı ve Kıyga hayatını kaybetti.

Mersin Tarsus’ta sabah saatlerinde yaşanan olayda, Altaylılar Mahallesi’ndeki bir apartmanda asansör halatının kopması sonucu büyük bir kaza meydana geldi. Belediye personeli olarak çalışan Pelin Kıyga, işe gitmek üzere bindiği asansörde halatın kopmasıyla 7. kattan zemine çakıldı. Olayı gören bina sakinlerinin ihbarı üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri hızla adrese sevk edildi.

Ekipler, ağır yaralı haldeki Pelin Kıyga’yı asansör kabininden çıkararak ambulansa taşıdı. Ambulansla hastaneye sevk edilen Kıyga, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Pelin Kıyga’nın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk annesi olan Pelin Kıyga’nın ölüm haberi, ailesi ve yakınlarını derinden üzdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.