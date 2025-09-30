Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Türkeş, ekim ayındaki yağışların kuraklığı gidermeye yetmeyeceğini ve yıl sonuna kadar yeterli yağışların beklenmediğini söyledi.

"Kuraklık devam edecek"

Prof. Dr. Murat Türkeş, Türkiye'deki uzun süreli tarımsal, ekolojik ve hidrolojik kuraklığın etkisinin, ekim ayındaki yağışlarla geçmeyeceğini belirtti. Türkeş, "Bu yılın kalan aylarında da son 2 yıldır süren hidrolojik, tarımsal ve ekolojik kuraklığı giderebilecek geniş ölçekli ve bölgesel hava sistemleriyle bağlantılı yeterli yağışları beklemiyoruz" dedi.

Yağışlar Türkiye’nin büyük bölümünde etkili olmayacak

Türkeş, Türkiye'nin kuzey ve doğusunda yüksek basınç sistemlerinin etkili olacağını belirterek, bu durumun yağış getiren sistemlerin etkisini sınırlayacağını söyledi. Ekim, kasım ve aralık aylarında, Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağışsız bir dönem bekleniyor. Türkeş, "Büyük olasılıkla ekimin kalanında da Karadeniz ve kuzeybatı dışında Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağışsız ve kurak geçecek" ifadelerini kullandı.

Kuraklık sorunu daha da derinleşecek

Prof. Dr. Türkeş, 2040’larla birlikte Türkiye’nin çok daha sıcak ve kurak koşullarla karşı karşıya kalacağını ve bu durumun tarımsal, hidrolojik ve ekolojik kuraklıkların sıklığını artıracağını vurguladı. Türkeş, "Kuraklığın sıklığı, süresi ve şiddeti artacak" diyerek, iklim değişikliğinin Türkiye üzerindeki etkilerinin giderek daha belirgin hale geleceğini açıkladı.

Etkili yağışlar için hava sistemlerinin değişmesi gerekiyor

Türkeş, kuraklığın giderilmesi için Karadeniz ve kuzeybatıdan başlayarak, kuzey Atlantik kökenli ve Akdeniz'e inen cephesel sistemlerin Türkiye'ye ulaşması gerektiğini söyledi. Ancak mevcut hava sistemlerinin, Türkiye'deki kuraklığı giderebilecek kadar etkili olamayacağını öngördü.