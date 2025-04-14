Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine, Gazze, Suriye ve yeni çözüm süreci gibi kritik konuları ele alacak.

Kabine Toplantısı yarın yapılacak: İşte masadaki kritik konular!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe’de toplanacak. Toplantıda, bölgesel ve küresel meselelerin yanı sıra iç güvenlik ve çözüm süreci de masaya yatırılacak. Gündemde, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve Suriye’deki son durum ön planda yer alıyor.

İsrail ve Suriye gündemi

Toplantıda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Suriye’deki gelişmelerin yanı sıra, Ukrayna-Rusya savaşı ve Avrupa’nın güvenlik mimarisinin yeniden şekillenmesi konuları da ele alınacak. Hürriyet'in haberine göre, bu uluslararası krizler hakkında detaylı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

Yeni çözüm süreci ve terörle mücadele

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, örgüte silah bırakma çağrısının ardından atılacak adımlar da gündemde olacak. Yeni çözüm süreci kapsamında, terör örgütü üyelerinin silah bırakma süreci ve PYD/YPG'nin izleyeceği yol hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapılacak.

Antalya Diplomasi Forumu değerlendirilecek

Hafta sonu Antalya’da düzenlenen ve binlerce uluslararası katılımcıyı ağırlayan Antalya Diplomasi Forumu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin sonuçları da Kabine toplantısında ele alınacak. Bu toplantıların ardından uluslararası ilişkiler ve güvenlik politikaları üzerine detaylı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.