Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için bugün ikinci kez toplandı. 10 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından, komisyon üyeleri, ekonomik veri ve raporları tartışmak üzere bir araya geldi. Bugünkü toplantıdan çıkacak kararlar, asgari ücretin belirlenmesinde kritik rol oynayacak.

Ekonomik veriler masaya yatırılacak

Bugün gerçekleştirilen toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, ekonomik verileri ve raporları masaya yatıracak. İlk toplantıda işçi ve işveren temsilcilerinin görüşleri alınırken, bu toplantıdan çıkacak kararlar daha çok devletin ekonomik durumu ve iş gücü piyasası ile ilgili verileri değerlendirecek.

Bakan Işıkhan’dan "Denge" mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk toplantıda yaptığı açıklamada, asgari ücret zammı için "denge" vurgusu yaparak, “Adalet terazisini dengede tutuyoruz” demişti. Bakan Işıkhan, enflasyon, satın alma gücü ve büyüme gibi faktörleri göz önünde bulundurarak hem işçilerin hem de işverenlerin lehine olacak bir zammın hedeflendiğini belirtmişti.

Ortalama enflasyon formülü öne çıkıyor

Enflasyon, asgari ücretin belirlenmesinde önemli bir kriter. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 olarak öngörülürken, 2025 sonu enflasyon beklentisi yüzde 21 civarında. Bu verilere göre, ortalama enflasyon formülü uygulanarak asgari ücretin yüzde 32,5 oranında artırılması bekleniyor. Bu hesaplamaya göre, asgari ücretin 22 bin 527 TL’ye yükselmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan olası artış

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, zammı daha yüksek bir orana çekmesi de olasılıklar arasında. Yüzde 35-40 arasında bir artış yapılması durumunda, asgari ücretin 22 bin 952 TL ile 23 bin 802 TL arasında değişmesi bekleniyor.