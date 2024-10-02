Türkiye'de milyonların yakından takip ettiği asgari ücret belirleme süreci devam ederken, ekonomi gazetecisi Faruk Erdem çarpıcı bir tahminle gündeme oturdu. Erdem, enflasyon oranlarına dayanan ilk asgari ücret teklifinin 24 bin 58 TL olacağını öngördü.

İlk rakam: 24 bin TL

Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun masaya ilk olarak 24 bin 58 TL'lik bir rakam getireceğini belirtti. Enflasyon oranlarına dikkat çeken Erdem, "En düşük tahmin bu, dolayısıyla asgari ücretin bu seviyelerden başlayacağını söyleyebiliriz" dedi. Enflasyon, asgari ücretin belirlenmesinde en önemli faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Erdem, "Bugüne kadar yapılan tüm asgari ücret artışları, yıllık enflasyonun 5-10 puan üzerinde gerçekleşmiştir. Eğer yıllık enflasyon yüzde 41,5 olarak belirlenirse, asgari ücret de bu doğrultuda şekillenecek" ifadelerini kullandı.

Pazarlık maratonu başlıyor

Asgari ücret görüşmelerinde sadece enflasyon değil, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin görüşleri de belirleyici olacak. Erdem, pazarlıkların 24 bin TL seviyesinden başlayacağını ancak kesin rakamın komisyondaki tartışmalara bağlı olarak şekilleneceğini ifade etti. "İlk etapta 24 bin TL civarında bir rakam gündeme gelecek ancak asgari ücretin 24-25 bin TL aralığında belirleneceği öngörülüyor" dedi.

Enflasyon en önemli referans

Faruk Erdem, enflasyonun asgari ücret belirlenirken en önemli referans noktası olduğunu vurguladı. "Yıllık enflasyon yüzde 41,5 seviyesindeyken, asgari ücretin de bu orana paralel artış göstermesi bekleniyor" dedi. Bu bağlamda, yapılacak zam milyonlarca çalışanın hayat standartlarını doğrudan etkileyecek.

Asgari ücret, Türkiye’deki milyonlarca çalışan için hayat standardını belirleyen en önemli faktörlerden biri. Faruk Erdem, yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte, milyonlarca kişinin gelirinde artış yaşanacağını, bu sürecin titizlikle yürütülmesi gerektiğini ifade etti.