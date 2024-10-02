Salihli Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısını Başkan Mazlum Nurlu'nun liderliğinde gerçekleştirdi. Toplantıda alınan kararların Salihli için hayırlı olması temennisiyle başlayan görüşmelerde, önemli gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantının detayları

Toplantı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Başkan Nurlu, "Salihli Belediye Meclisi olarak Ekim ayı meclis toplantısını gerçekleştirdik. Bize her zaman destek olan meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür eder, alınan kararların Salihli’mize hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Gündem maddeleri ve alınan kararlar

Toplantıda görüşülen ilk madde, hizmet karşılığı yapılan işlerin ücretleri ve harç bedellerine ilişkin komisyon raporuydu. Oy birliği ile kabul edilen bu madde sonrasında, Zafer Mahallesi'ndeki imar plan değişikliği de oy birliği ile onaylandı.

Durasıllı Mahallesi'nde planlı alana trafo eklenmesi, Atatürk Mahallesi'nde taşınmaz takası ve Mithatpaşa Mahallesi'ndeki şartlı bağış talepleri de yine oy birliği ile kabul edildi.

İmar ve tahsis talepleri

Toplantıda ayrıca, "Bölge Regülatör Tesisi" için Aksa Manisa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'ye izin verilmesi talebi İmar Komisyonuna havale edildi. Belediyeye ait taşınmazların tahsis edilmesi talepleri de onaylandı. Bu kapsamda, Gökeyüp Mahallesi'nde itfaiye binası yapılmak üzere tahsis işlemleri gerçekleştirildi.

Hukuk ve imar komisyonu gündemi

İçkili yer bölgesindeki işyerleri ile eğitim kurumları arasındaki mesafe tespiti konuları, Hukuk ve İmar Komisyonuna havale edildi. Ayrıca, içkili yer bölgesine işyerlerinin alınma talebi de benzer bir şekilde değerlendirildi.

Finansman projeleri ve stratejik plan

İller Bankası'nın "Finansman Enerji Projesi" için gerekli yetki talepleri oy birliği ile kabul edilirken, 2024-2029 yılları arasında uygulanacak Belediye Stratejik Planı da onaylandı. Meclis üyeleri, 2025 yılına dair bütçe görüşmelerinin yapılması talebini de Plan ve Bütçe Komisyonuna havale etti.

Özel indirim ve hizmet pasaportu

Toplantıda, Salihli Belediyesi Gümüş Kafe, Çok Amaçlı Salon ve Yılmaz Mahallesi Düğün Salonlarında yapılacak düğünlerde şehit ve gazilerin birinci derecede yakınlarına %50 indirim uygulanması kararı alındı. Ayrıca, 10 Kasım 2024 tarihinde Selanik'te düzenlenecek Atatürk'ü anma programına katılacak meclis üyeleri için hizmet pasaportu işlemleri onaylandı.