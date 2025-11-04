Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler 2026’da geçerli olacak asgari ücret ve en düşük emekli maaşına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 32,87 olarak gerçekleşti. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, açıklanan rakamlara göre olası maaş artış oranlarını değerlendirdi.

Enflasyon verileri açıklandı

TÜİK’in yayımladığı ekim ayı verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,55, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 1,63 arttı. Böylece yıllık enflasyon yüzde 32,87, üretici fiyat artışı ise yüzde 27 seviyesinde kaydedildi.

Bu oranlarla birlikte memur, emekli ve asgari ücretliler için yapılacak zam oranlarının da şekillenmeye başladığı belirtiliyor.

Erdursun: “Yıl sonu enflasyonu yüzde 32–33 bandında olabilir”

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, tgrthaber.com ekonomi editörü Bengü Sarıkuş’a yaptığı açıklamada, “4 aylık veriye göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 10,25, memurlarda ise yüzde 16,55’lik bir enflasyon farkı oluştu” dedi.

Erdursun, yıl sonu enflasyonunun yüzde 32 olması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 13,10, memurlara ise yüzde 19,57 zam yapılacağını öngördü.

Enflasyonun yüzde 33 çıkması durumunda ise bu oranların emeklilerde yüzde 13,98, memurlarda yüzde 20,49 olacağını belirtti.

Asgari ücret ve en düşük emekli maaşı tahmini

Erdursun, en düşük emekli maaşının şu anda 16.881 TL olduğunu hatırlatarak, “Yıl sonu enflasyonu yüzde 32 gerçekleşirse maaş 19.092 TL’ye, yüzde 33 olursa 19.241 TL’ye yükselecektir.” dedi.

Asgari ücretin ise enflasyon oranı, refah payı ve hükümetin açıklayacağı ek artışla birlikte 2026 Ocak ayında netleşeceğini vurguladı.

Son iki ay belirleyici olacak

Kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla zam oranları kesinleşecek. Ocak 2026 itibarıyla memur, emekli, SSK ve Bağ-Kur maaşlarına yeni artışlar yansıtılacak.