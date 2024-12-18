Türkiye’de çalışanların çok büyük bir kısmının maaşını doğrudan etkileyen asgari ücret tespit süreci hızla devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık edeceği üçüncü toplantı, yarın saat 11.30'da yapılacak. İşveren ve işçi temsilcilerinin katılacağı görüşmede, yeni yılın asgari ücretine dair önemli kararların alınması bekleniyor.

Asgari ücret tespit komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık’ta, ikinci toplantısını ise 16 Aralık’ta gerçekleştirmişti. Çalışmaların üçüncü adımı, yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde atılacak. İşveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

Bakan Işıkhan: "Önümüzdeki hafta neticelendirmeyi düşünüyoruz"

Komisyona başkanlık eden Bakan Vedat Işıkhan, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, işçi ve işveren taraflarından ücret tekliflerini beklediklerini ifade etti. "Üçüncü toplantının ardından başkanlarımızla tekrar görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde bu süreci neticelendirmeyi planlıyoruz." dedi.

Dördüncü bir toplantıya ihtiyaç duyulup duyulmayacağı sorusuna ise Işıkhan, "Öncelikle üçüncü toplantımızı gerçekleştirelim, durumu değerlendiririz" yanıtını verdi.

Mevcut asgari ücretin detayları

Halen uygulanmakta olan asgari ücret, bir işçi için net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirlenmiş durumda. İşverene toplam maliyeti ise 23 bin 502 lira 94 kuruşa ulaşıyor. Bu maliyetin içinde sosyal güvenlik primleri ve işveren işsizlik sigorta fonu gibi kesintiler de yer alıyor.

Asgari ücret yalnızca çalışanların maaşlarını değil, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri gibi birçok kalemi de etkiliyor. Yeni rakamın, bu alanlarda da değişiklikler yaratması bekleniyor.

Yeni ücret ne zaman açıklanacak?

Komisyonun yarınki toplantısının ardından, işçi ve işveren taraflarının teklifleri değerlendirilecek. Bakanlık yetkilileri, önümüzdeki hafta içerisinde kararın netleşmesini ve kamuoyuna duyurulmasını hedefliyor.