Menderes Belediyesi, Roman vatandaşların sosyal ve ekonomik hayatlarını desteklemek için önemli bir adım attı. Belediye Başkanı İlkay Çiçek, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Emin Karameşe ile yapılan görüşme sonrası Roman Masası’nın kurulması talimatını verdi.

Hızlı çözümler hedefleniyor

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Roman Masası’nın kurulmasıyla, Roman vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verilmesini amaçladıklarını ifade etti. Başkan Çiçek, “Roman vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek ve hayatlarını kolaylaştırmak adına bu birimi hayata geçireceğiz. Onların sesi olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

“Her kesimin sesi olmaya devam edeceğiz”

Görüşmede yer alan CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Emin Karameşe ve ilçe örgütü temsilcileri, Roman Masası’nın kurulmasının önemine dikkat çekti. Başkan Çiçek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Herkesi dinliyor, her soruna çözüm üretmeye çalışıyoruz. Roman Masası, ilçemizde sosyal adaleti ve eşitliği sağlamada önemli bir rol üstlenecek.”

Kurulacak olan Roman Masası’nın, Roman vatandaşların iş bulma, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere erişim gibi konularda destek sağlayacağı belirtildi. Yeni birim, Roman toplumunun Menderes’teki yaşam kalitesini artırmayı ve toplumsal uyumu güçlendirmeyi hedefliyor.