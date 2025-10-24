Türk Halk Müziği’ne katkıları ile nesillerden nesillere adı bilinen, Türkiye denildiği zaman akla gelen ilk değerlerden birisi olan Aşık Veysel, Bademler Sanat Köyünde, doğum günü münasebetiyle Sazbend adlı grup tarından anılacak, eserleri seslendirilecek.

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 2009 yılında Aşık Veysel’i “somut olmayan kültürel miras” olarak kabul etmişti. Kasım 2021’de gerçekleştirilen UNESCO 41. Genel Konferansında Türkiye, 2023 yılının Aşık Veysel Yılı olması için öneride bulundu. Azerbaycan, Kazakistan, Macaristan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Ukrayna ve Özbekistan’ın desteğiyle UNESCO, vefatının ellinci yılı münasebetiyle 2023 yılını “ Aşık Veysel Yılı” olarak belirlemişti.

29 Aralık 2022 sayılı resmi gazete kararında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke genelinde 2023 yılını “ Aşık Veysel Yılı” olarak ilan etti. Böylelikle yurt genelinde büyük ozan eserleri ile hatırlandı ve anıldı.

Eserlerinde hayatı her yönü ile aktaran Aşık Veysel, 25 Ekim 2025’de Urla, Bademler Sanat Köyü’nde birkez daha hatırlanacak. Bilet fiyatının 200 TL olarak belirlendiği programda, Veysel’in doğum günü hatırlanacak.