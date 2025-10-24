Akaryakıt ürünlerinden motorine zam yapılması bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle motorinin litre fiyatına 2 lira 30 kuruşluk artış geleceği tahmin ediliyor.

Son haftalarda uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatları hızlı bir şekilde yükseldi. Bu artış, akaryakıt ürünlerine zam beklentisini yeniden gündeme taşıdı.

Sektör kaynaklarına göre motorine bu gece yarısından itibaren 2 lira 30 kuruşluk zam yapılması öngörülüyor. Zammın ardından fiyatların illere göre şöyle şekillenmesi bekleniyor:

İstanbul: 54,65 TL → 56,95 TL

Ankara: 55,66 TL → 57,96 TL

İzmir: 56,00 TL → 58,30 TL

Benzin grubunda ise şu an için herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor. Sektör temsilcileri, petrol fiyatlarının seyrine göre önümüzdeki hafta yeni bir değerlendirme yapılabileceğini belirtiyor.