KONYA (AA) - MELİKE KESKİN - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayat kurtarmak için Ankara'dan mesai arkadaşlarıyla Kahramanmaraş'a giden Murat Can, burada gördüklerinden etkilenerek arama kurtarma konusunda kendisini geliştirmeye karar verdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde verilen "Arama Kurtarma Eğitici Eğitimi"ne 17 yaşındaki oğluyla katılan Murat Can, AA muhabirine depremlerin, arama kurtarmanın hayati önemini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Bir kamu kuruluşunda bilişim uzmanı olarak görev yapan 2 çocuk babası Can, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere iş arkadaşlarıyla Elbistan'a gittiklerini anlattı.

Can, depremin yıkıcı etkisi ve insanlar üzerinde bıraktığı çaresizlik hissinin kelimelerle ifade edilemeyeceğini vurgulayarak, "Tamamen savaş alanıydı. Çok kötü bir durum. O duyguları anlatması biraz güç." dedi.

Deprem bölgesinden döndükten sonra oğlunun "Neden erken geldin? Daha fazla insana yardım etseydin." sözlerinden etkilenen Can, o günden beri arama kurtarma konusunda kendini geliştirmek için çalıştığını söyledi.

Çok büyük bir deprem yaşandığını ve arama kurtarmanın o an en önemli şey olduğunu belirten Murat Can, "Hiçbir şey yok. Herkesin yardıma ihtiyacı var. Sağlıklı düşünen kimse yok. Çünkü herkes şokta. Fiziksel olarak sağlıklı olan insanlar bile şokta, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Siz gittiğiniz zaman size bakış açıları çok daha farklı; 'kurtarıcı geldi' gözüyle bakıyorlar ama biz de insanız sonuçta. Kendimizi onların yerine koyuyoruz, empati duygunuz biraz daha had safhaya geliyor orada. 'Daha hazırlıklı hale nasıl gelebiliriz, daha donanımlı hale nasıl gelebiliriz?' diye düşünerek bu tarz eğitimlere katılmaya başladık." diye konuştu.

- Oğlu da eğitimlere katılıyor

Bazı eğitimlere oğlu ile katıldığını dile getiren Can, "İnsan hayatı önemli, insan önemli, canlı önemli. Bunlara önem veriyorsanız eğer, bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Arama kurtarma da bu konuda en faydalı olabileceğiniz nokta. Arama kurtarmada faaliyet gösterdiğiniz zaman vicdani olarak çok daha fazla insana dokunduğunuzu düşünüyorsunuz. Orada görünmeseniz dahi yaptığınız her şeyi bir görenin olduğunu düşünüyorsunuz. Bu da sizi vicdani olarak çok daha rahatlatıyor." ifadelerini kullandı.

Can, 1 hafta boyunca Konya'da oldukça profesyonel bir uygulamalı eğitim aldığını, Büyükşehir Belediye Başkanlığı itfaiye ekiplerinin ve Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim görevlilerinin afetler ve acil durumlarla ilgili detaylı uygulamaları gösterdiklerini söyledi.

Murat Can'ın lise öğrencisi oğlu Durhan Can da Konya'da deprem, yangın, trafik kazası gibi durumlarda hayat kurtarmak için yapılacakları deneyimleme imkanı bulduklarını belirterek, "Babam eğitim alırken ben de katılmak istedim. Oldukça iyiydi. Çeşitli ve farklı senaryolar hakkında bilgi edindik." dedi.