Ubisoft’un yeni Assassin's Creed oyunu Codename Invictus hakkında ilginç iddialar ortaya atıldı. İçeriden gelen güvenilir bilgilere göre, Invictus’un çok oyunculu bir yapıda olacağı ve Fall Guys'tan ilham aldığı belirtiliyor. Twitter'da güvenilir bir kaynak olarak bilinen xj0nathan, oyunun yapısı hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Pour venger mon Slapp, voici des infos sur Assassin's Creed Invictus, le jeu multijoueur censé sortir l'année prochaine :



- Ce sera une sorte de "Fall Guys" : 16 joueurs (pour le moment) qui s'affrontent sur plusieurs manches avec des "jeux" différents.

- Parmi les jeux on… https://t.co/VSgKGTjmaM pic.twitter.com/Y2RVLanhCt — j0nathan (@xj0nathan) September 21, 2024

Bu iddialara göre Invictus, Assassin's Creed serisinden alışık olduğumuz oynanıştan farklı bir yöne sapıyor. Oyun, Team Death Match, Free for All gibi modlar içerecek ve platform hız oyunlarıyla dolu birden fazla turdan oluşacak bir yarış düzeni sunacak. Oyuncular, farklı güçler seçerek, tur geçmek için yeterli performansı sergilemeye çalışacaklar.

xj0nathan ayrıca oyunun çok arcade bir yapıya sahip olacağını ve darbesiz vuruşlar ile Smash Bros. tarzı bir kabarcık kalkanı gibi özellikler barındıracağını belirtti. Oynanış mekanikleri ve haritalar ise, Assassin's Creed Mirage'daki Bağdat, Black Flag'deki bir ada ve Shadows'un Japonya'sı gibi serinin ikonik bölgelerinden esinlenerek tasarlanacak.

Codename Invictus'un 2024 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve Assassin's Creed serisinin alışılmadık bir deneyimi sunacağına işaret ediyor.