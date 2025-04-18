İzmir’de, hakkında birçok suçtan kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan E.Ç., polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalanıp cezaevine gönderildi. Hükümlü, çeşitli suçlardan aranıyordu.

19 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası

Edinilen bilgilere göre, İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, E.Ç. isimli şahıs yapılan sorgulamalar sonucunda yakalandı. E.Ç., "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, tehdit, karşılıksız yararlanma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma ve mala zarar verme" gibi birçok suçtan 19 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu.

Tutuklandı

Polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle gözaltına alınan E.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda, E.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.