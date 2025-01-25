Aston Villa, evinde daha güçlü bir performans sergileyerek West Ham karşısında galip gelmeyi hedefliyor. West Ham ise, deplasmanda daha zorlu bir maç geçirecek ve moral bulmak için güçlü rakibi Aston Villa karşısında zorlu bir sınav verecek.

Takımların lig performansı

Aston Villa son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle istikrarlı bir performans sergilerken, 36 puanla 8. sırada yer alıyor. West Ham ise 26 puanla 14. sırada bulunuyor ve son 5 maçında 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet aldı. Bu kritik mücadele, her iki takım için de büyük bir önem taşıyor.

Aston Villa-West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 26 Ocak 2025

26 Ocak 2025 Saat: 19:30

19:30 Yayın: beIN SPORTS 3

beIN SPORTS 3 Stadyum: Villa Park

Villa Park Hakem: P. Bankes